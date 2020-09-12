Переможниця проекту» Холостяк-10 " Даша Ульянова на вихідні махнула в Одесу і похвалилася жарким відпочинком

Незважаючи на те що настала осінь, в курортній Одесі як і раніше спостерігається спекотна погода, як влітку, і ефектна красуня, не роздумуючи не хвилини вирушила в місто-перлину біля моря. Відповідний знімок з відпочинку Даша Ульянова розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net

На знімку дівчина розляглася на диванчику в темному купальнику, підставимо своє чудове тіло променям сонця. Красуня вигнулася в спокусливій позі, а в підписі до знімка зазначила, що «Вересень починається красиво ❤️». Геотег до фото показав, що вона перебуває в одному їх елітних готелів Одеси M1 Club Hotel.

Знімок нікого не залишив байдужим і менше ніж за годину набрав майже 10 тисяч лайків. Фолловери почали обсипати дівчину компліментами.

"Красуня", "фігура бомба", "ви прекрасні", "вогонь", - висловилися вони.

До цього ми повідомляли, Даша Ульянова розповіла, що живе новим цікавим і вируючим життям. Своїми досягненнями вона вважає марафон для жінок, подорожі Україною, а також присутність на «Танцях з зірками», участь в яких вона мріє взяти.

«А ще попереду одна важлива подія, яку я дуже чекала. Мрійте, все у ваших руках", - заінтригувала Ульянова.

Нагадаємо, що Даша з " Холостяка "козирнула своєю гордістю прямо в машині:"Красотуля".

А ще Politeka писала, що Даша Ульянова з "Холостяка" помірялася довгою ніжок зі спекотною красунею: одна краше інший.

Також Politeka повідомляла, що Ульянова задерла ногу в прозорому боді на краю даху:"ризикова Малятко".