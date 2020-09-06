Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова

Не так давно Даша представила серію кадрів, зроблених на даху одного з багатоповерхових будинків. При цьому струнка красуня здивувала виглядом в напівпрозорому боді і зухвалими позами на тлі заходу. Фотограф Ульянової також вирішила поділитися фото, які зірка ще не представляла з даного фотосету.

Так, на нових кадрах Даша позує на даху будівлі у відвертому вбранні – тоненькому боді з сіточкою на талії, а також в червоній шкіряній куртці, яку навмисно приспустила з плече для більш пікантного вигляду. Даша сперлася руками об край даху і високо задерла ногу вгору, нібито демонструючи шпагат. На наступних кадрах зірка позувала вже біля стіни, хвалячись підтягнутою фігурою.

"Красуня моя 😍❤️", " Де взяти такі ноги? 😂 ", "Крутишка😍 😍"," 💖 💖 🌟 кожен раз буду повторювати: яка сильна, що домагається поставлених цілей, розумничка дашулечка. Яка Грація💖 💖 🌹 🌟 🌟", "офігенна", " чудова", "ненавиджу боді! Вони мені пиріжок ріжуть😢 😭», «шикарно🌼 🌼 🌼», «Шикаррннаа😘 😘 😘», "Дашуха,вогонь🔥 😍", "Боже яка гарна😍❤️".

Гімнастка також захопила мережу кадрами з відпочинку на мальовничій природі і засвітила при цьому схудлу фігуру в чорному костюмі. Дівчина показала себе в простому і домашньому вбранні, позуючи на тлі гір і нескінченних лісових просторів.

Відправившись на відпочинок кілька днів тому, дівчина вирішила активно показувати, як проводить час на Західній Україні. При цьому дівчина не коментує питання, що стосуються того, з ким саме вона зараз відпочиває.

"Драйвера викликали ?😅 » ,- пише Даша під новим постом.

Ось як відповідають фанати:

"Дуже красиво😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Краса, нова жінка кішка😍 😍 😍", " види захоплюють❤️🏔", "дуже хороша 💓" » " дашуха Давай до мене!!!😂 ❤ ️ 🥵 ",» Красуня😍«, " я буду завжди тебе любити, обіймати, зігрівати...", "Ти красива дівчина, а я твій улюблений одяг🥻», «Красопета», «я вас бачила❤️️️», «я думала ти зробиш свій коронний шпагат😄 🥰».

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