Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова нагадала про себе яскравим літнім знімком
Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram красуні. Ульянова красувалася в купальнику і накидці. На фото животик красуні вийшов округлим, в результаті чого її стали підозрювати у вагітності.
"Ти вагітна??", "Як ніби вагітна", "вона просто добре поїла», «значить купальник повнить", "ось, все завтра, головні новини країни))) Даша вагітна. Ось так і чутки народжуються", - пишуть користувачі мережі.
Під постом Ульянова зазначила, що 2020 рік став для неї справжнім сюрпризом, тому вона хоче підвести підсумки прямо зараз. За словами Ульянової, найяскравіша подія за останній рік – це зйомки і перемога в «Холостяку».
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"Досі не вірю, що це сталося саме зі мною. Телевізійна казка попередніх сезонів стала цього року реальністю для мене", - зазначила красуня.
Вона розповіла, що живе новим цікавим і вируючим життям. Своїми досягненнями вона вважає марафон для жінок, подорожі Україною, а також присутність на «Танцях з зірками», участь в яких вона мріє взяти.
«А ще попереду одна важлива подія, яку я дуже чекала. Мрійте, все у ваших руках", - заінтригувала Ульянова.
Шанувальники залишили Даші безліч компліментів.
"Підходить тобі такий образ 100%", "красива наша Дашуля!", "Велика молодець», "Даша, я подумала що це Анджеліна Джолі, на цій фотографії дуже схожа і красива", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Даша з "Холостяка" козирнула своєю гордістю прямо в машині:"Красотуля".
А ще Politeka писала, що Даша Ульянова з "Холостяка" помірялася довжиною ніжок зі спекотною красунею: одна краше іншої.
Також Politeka повідомляла, що Ульянова задерла ногу в прозорому боді на краю даху:"ризикова малишка".