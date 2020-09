View this post on Instagram

Всем привет....✌🏾я жив здоров) , но прошу у вас помощи в информации! Разыскиваем виновного в Дтп, водителя и Машину серебристый Hyundai i30 , который делал опасный манёвр, со стороны села Болгарка по направлению к Киеву, и скрылся с места дтп! Help!!!!!