Автомобіль зірки "Танців з зірками" Максима Єжова розбитий вщент

Про це пише Politeka.net.

Відомо, що страшна ДТП сталася днями, і про неї у своєму особистому Instagram розповів танцюрист Максим Єжов.

За словами зірки "Танців з зірками", він потрапив у ДТП після того, як його автомобіль зухвало підрізали на дорозі під Києвом.

"Ось ця гора - це уламки моєї машини, мене нахабно підрізали, я пролетів через кювет. Я живий здоровий, але прошу у вас допомоги в інформації! Розшукуємо винного в ДТП, водія і машину Hyundai i30, який робив небезпечний маневр з боку села Болгарка у напрямку до Києва, і зник з місця ДТП», - розповів Максим Єжов своїм передплатникам в мікроблозі.

Зірка "Танців з зірками" розуміє, що йому дуже пощастило, адже він відбувся легким переляком після ДТП. Однак, танцюрист хоче, щоб справедливість була відновлена і винуватець аварії був покараний.

"Макс... слава Богу все добре", "Слава Богу,що забрав машину,і треба дякувати йому,що дав шанс вижити і це найголовніше, а Полякоійї тільки б танцював,я б хотіла подивитися як би вона танцювала після такого,а винуватого сам Бог покарає", "Макс, ти в сорочці народився, тримайся", "Капець , Машина в мотлох , але головне що без травм)", "А**їти... був би ланос, летів би вже назустріч світлу", " дорогий, головне, що живий! Тримайся", " Ну ти налякав, Макс! Найсильніший янгол-охоронець у тебе", - підтримали його шанувальники і близькі в коментарях.

Раніше танцюрист Максим Єжов прокоментував проблему людської жорстокості в Україні та світі. Перш за все, він згадав про те, що відбувається в США, де розгорілися протести через смерть афроамериканця.

"Природно, я обурений тим, що сталося в Америці. Тим, що в 21-му столітті ми все ще страждаємо від расизму. Але мені здається, що проблема світу сьогодні в тому, що ми взагалі перестали бути людяними, перестали цінувати людське життя", - зазначив він.

Єжов впевнений, що ситуація в Україні нічим не краща, ніж у світі і закликає не мовчати.

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