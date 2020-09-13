Украинский актер и участник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк рассказал о личной жизни
Во время интервью Кате Осадчей для "Светской жизни" он рассказал, что у него есть любимая девушка Тина Антоненко. Она работает фотографом и визажистом.
Актер рассказал, что у него серьезные отношения с Тиной, а свои предыдущие романы он назвал "просто каким-то знакомством с женским полом".
Он рассказал, что познакомился с ней на на съемка клипа Монатика на трек "Вечность" , где девушка работала художницей по гриму.
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"Тина там была художницей по гриму. Мы увидели друг друга и смутились. Она попросила ассистентку подготовить меня для кадра, она отказалась со мной работать. Сейчас она говорит, что я ей понравился и она покраснела сразу", - отметил артист.
Также ранее сообщалось, что актер Тарас Цимбалюк высказался об отношении украинцев к конфликту с РФ.
По словам актера, события фильма "Черный ворон", в котором он сыграл главную роль, имеют общее с ситуацией, которая сложилась в стране.
"К сожалению, люди не делают никаких выводов из трагической истории, они наступают на одни и те же грабли постоянно продаются и тому подобное. Это все очень страшно, но, к сожалению, не поучительно", - отметил он.
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