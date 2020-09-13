Зірка "Орла і Решки", відома телеведуча Настя Івлеєва знову піддалася критиці через новий образ

Як передає Politeka.net, свіжі фото красуня опублікувала у себе в Instagram. На знімку телеведуча була одягнена в яскраву толстовку. На голові у неї були зроблені яскраві хвостики. Дівчина зробила селфі і пограла язиком на камеру.

"Доброго ранку, любимки", - підписала пост зірка.

За дві години пост Івлеєвої зібрав майже 260 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів, але знайшлися і ті, хто розкритикував артистку за наслідування британській співачці Дуа Ліпі.

"Може досить косити під Липу Дуа?)", "Ось приємно прокинутися, а Настюшка вже фоточку виклала», «тобі таааак підходить ця зачіска! Просто нереалка", " така красива, я не можу!", "Ранок починається з Настюшки", "Краща, крутіше Дуа Ліпи, як від такої не кайфувати?» ,- пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Настю не вперше звинувачують в тому, що вона повторює образи за Липою. Йдеться про зачіску, колір волосся і навіть фірмовий язик, з яким так любить фотографуватися британська зірка. Втім, сама Івлеєва не заперечує, що часом надихається образами співачки, і не бачить в цьому нічого поганого.

Нагадаємо, що Івлеєва здивувала різкою зміною іміджу: "о, Дуа Ліпа, Здрастуйте!».

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