Сама на себе не схожа

Настя Івлєєва здивувала шанувальників несподіваною зміною зачіски

Популярна російська блогерка і зірка програми «Орел і решка» поділилася новими знімками зі своїми підписниками в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових селфі Івлєєва позує з незвичною для себе зачіскою. Її коротке волосся укладене в ретро-стилі з "прилизаним" верхом і злегка завитими вгору кінцями. Зірка доповнила свій образ легким макіяжем, який ідеально підкреслив риси її зовнішності.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз її стильних фото. При цьому думки щодо її образу розділилися.

"Чесно, не дуже", "красуня, але не цей колір помади", "Балдьож чистої води", "Ну краса, чи не так?", "60і привіт", "Ну просто шикарна", "ти задаєш стиль", "викликайте пожежників, Івлєєва вогонь", "О, Дуа Ліпа, здрастуйте!", "Ой, а де Анастейша Івлєєнтез? Я тут бачу Брітні", "Івлєєва така кішечка!", "Завжди - крута, але така зачіска додає віку. Не люблю таку...", "Мерилін Монро в реальному житті", "Бомбіта", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Івлєєва похвалилася розкішною фігурою в купальнику.

На опублікованих знімках Івлєєва позує в крихітному чорному купальнику і кепці, випромінюючи красу і жіночність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадаємо, зухвала Івлєєва з "Орла і Решки" влаштувала брудні танці, розвалившись на підлозі: "Можна дивитися вічно".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з "Орла і Решки" одягла соковиті форми в крихітний купальник.

Також Politeka писала, що Івлєєва з "Орла і Решки" ошелешила перевтіленням: зі збільшеними грудьми, новим обличчям і в образі гопника.