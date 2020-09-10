Відома телеведуча Настя Івлеєва, яка прославилася завдяки шоу "Орел і решка", показала себе в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію невдалих фото. Телеведуча відома своїм почуттям гумору. Вона досить часто публікує невдалі знімки поряд з професійною зйомкою. Цей раз не став винятком.

Красуня позувала перед камерою в досить сміливому і модному образі. На ній були чорні джинси, обтягуючий топ і косуха. Образ Івлеєва доповнила модними хвостиками.

"Ну просто балдеж❤️ яка вам подобається більше», - підписала фото зірка.

За кілька годин фотографії Івлеєвої без прикрас зібрали понад 500 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Образ нагадує, наркаманку з фільму "БРАТ", " ти занадто манірна стала останнім часом. Настюх, може трохи простіше?", "ну просто Мерлін Монро 2020", "Ти така проста) така офігенна 😊нині це рідкість) моя повага тобі"," спасибі тобі! Ти найкраща модель!", "Ідеальний фотосет, все чітко у справі, ідеальний ракурс, фотограф знає свою справу", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що телеведуча змінила стиль. Вона зробила собі пасма чорного волосся, хоча сама блондинка.

Нагадаємо, що Івлеєва одягла соковиті форми в крихітний купальник:"яка ляля".

А ще Politeka писала, що напівроздягнену Івлеєву підняли на сміх за фото в обносках: «Стиль Тарзана».

Також Politeka повідомляла, що зухвала Івлеєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"гармата".