Зірка "Орла і Решки", відома телеведуча Настя Івлеєва, здивувала незвичайним образом

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Вона сфотографувала себе в дзеркалі, засвітивши безлад на столі. На Івлеєвій була одягнена коротка спідниця, спокусливий топ і порвана кофта, від якої залишилися одні рукава. В цілому образ телеведучої виглядав досить дивно. Але, схоже, зірку це не бентежило.

За півгодини пост зібрав понад 80 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів, і стільки ж слів критики. Шанувальники порахували, що це перебір і не всім трендам варто слідувати. Крім цього, Івлеєву порівняли з чоловіком Наташі Корольової Тарзаном, який любить фотографувати себе в дзеркалі на тлі безладу.

"СекондХенд якийсь", "Стиль Тарзана", "Богиня", "Вау вогонь", "як обірванка стала одягатися", "ікона стилю і краси", "яка естетична фотка", "Насть, тебе собаки покусали?", "Дефіцит на ганчірки)! 😅... Мій дитячий прикид в 90-х», - пишуть користувачі мережі.

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