Протягом опалювального сезону 2020-2021 років тарифи на опалення можуть кардинально змінитися

Зокрема, тарифи на опалення можуть зрости на 15-16%. Причина можливого зростання тарифів на опалення в Україні – досить ймовірне подорожчання газу для підприємств комунальної теплоенергетики.

Експерти розповіли для журналістів Обозревателя, що вартість газу може збільшитися з 5,8 грн до 7 грн. за кубометр.

Оскільки в структурі тарифу на теплопостачання питома вага подачі газу дуже висока, то після подорожчання палива слід чекати 15-16% підвищення цього тарифу.

Що ж стосується платіжок, то в них це буде відображено наступним чином: обігрів однокімнатної квартири на початку опалювального сезону обійдеться приблизно 1100 грн, а в середині зими ціна може збільшитися 1300 грн.

У той же самий час, експерти відзначили, що такі прогнози лише приблизні. Адже ціна на енергоносії і на інші фактори визначають різні фактори. У числі цих факторів-ситуація на світовому ринку і поширення вірусу, тому точного прогнозу ніхто не дасть.

Також раніше повідомлялося, що в Раді можуть розглянути питання про списання боргів за газ для певної категорії українців, якщо заздалегідь встановлять, що тарифи для них завищили без вагомих підстав.

Тобто, українці платитимуть менше за блакитне паливо, але тільки після перегляду існуючих тарифів.

Нагадаємо, що нові тарифи на комуналку, озвучені cуми та важливі умови оплати.

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