Дружина відомого російського шоумена Олександра Ревви, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, поділилася стильним спільним фото з чоловіком

Днями артист відсвяткував свій день народження, отримавши безліч привітань від шанувальників і колег-знаменитостей. З цього приводу його дружина Анжеліка поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Спасибі вам всім, за привітання мого чоловіка!!! Стільки добрих слів.. я дуже зворушена вашою любов'ю до нього. Ви прекрасні люди, для яких він завжди хоче творити!" ,- написала Анжеліка.

Вона також поділилася спільним знімком зі своїм чоловіком.

На фото, зробленому вночі, зоряна пара позує на тлі підсвіченого басейну. Олександр в джинсах і світло-бежевому піджаку зворушливо обіймає дружину за плече. Анжеліка ж вибрала для виходу коротке біле плаття і легкий піджак. Наряд дозволив красуні продемонструвати її стрункі засмаглі ніжки.

Шанувальники знаменитостей не змогли пройти повз такого поста.

"Анжеліка ви класна. І сім'я ваша просто супер. Олександра З Днем народження", "мало не осліпла від вашої краси і посмішок", "Ви так гармонійні удвох!! Щастя вам!", "Дай Бог вам величезного щастя і міцного здоров'я!!! Дуже вас люблю!", "ах які ніжки", "як Барбі, красуня", "солодка парочка", - пишуть люди.

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