В Україні уряд переписав правила отримання субсидій на газ

Так, одержувачі субсидій за газ зобов'язані терміново повідомити органи соціального захисту про зміну постачальника "блакитного палива", інакше можна позбутися виплат.



Так, в прес-службі Мінсоцполітики попередили, що в іншому випадку всі пільги та субсидії можуть неправильно розрахувати на новий опалювальний сезон.

Такі правила набули чинності одразу після початку введення в Україні ринку природного газу - це сталося 1 серпня 2020 року.

Зокрема, з початку серпня споживачі природного газу можуть самостійно обирати компанію, де зможуть закупити блакитне паливо.

У зв'язку з цим виникла проблема з отриманням субсидій на газ, адже в органах соцзахисту щомісяця отримують інформацію про тарифи на газ. А зміна постачальників означає, що змінюються і поточні тарифи, а також інформація про підприємство, що доставляють газ конкретному абоненту.

Також раніше повідомлялося, що українські пільговики повинні бути готові до жорстких перевірок.

Відомо, що вже після Нового року буде запущена верифікація інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою.

Тобто, з 1 січня 2021 року будуть жорсткіше перевіряти потенційних пільговиків.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів українцям посилили і правила отримання субсидій.

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