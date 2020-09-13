Відома українська телеведуча Оля Фреймут, яка раніше долучилася до учасників шоу "Танці з зірками", поділилася зворушливим фото зі своєю красунею-донькою

Зірка опублікувала новий знімок у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як розповіла сама Фреймут, опубліковане фото було зроблено під час її поїздки з дочкою в Італію. На знімку вони сидять поруч на кам'яному "троні". Фреймут позує в легкому костюмі з бежевої спідниці і блузки, а її блондинка-дочка сидить поруч в шортиках і футболці.

"На світлині мені 27 років, Златі @zlata_mitchell - 4. Це наша перша подорож до Італії. Ми тоді винайняли машину, їздили собі з донечкою різними містами, щоночі зупинялися в іншому готелі. У Вероні Злата просила написати на «стіні кохання» ім’я улюбленої собаки Батчера; у Пізі ми ніяк не могли зрозуміти, як ця коса вежа не падає додолу...Живі спогади, які ніколи не втратять терміну дії і краси",- підписала пам'ятний знімок Фреймут.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"З віком стаєте тільки краще", "Які прекрасні", "роки вас не беруть!!!! Ви все така ж як в 27", "безцінні емоції. Аж мурашки бігають по тілу від прочитаного", "Виросла мамина лялечка", "Шалено красиві", - пишуть люди.

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