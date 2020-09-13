Зірка американських реаіліті-шоу Кім Кардашьян вразила шанувальників несподіваним фото

Як правило, на сторінці всесвітньо відомої моделі в Instagram з'являються лише постановочні кадри, відзняті для реклами одягу Кім або ж фото, зроблені на відпочинку з сім'єю. Однак, на фан акаунтах знаменитості можна помітити досить багато фото, зроблені під час примірки одягу, відпочинку вдома або ж просто випадкові фото.

На одному з таких кадрів Кім позувала в темно-сірому спортивному костюмі, що складається з простих штанів на гумці і коротенького топа без лямок. Поруч з Кім валялася її взуття-ботильйони на тонкій шпильці і бежевий плащ. При цьому сама знаменитість спокійно сиділа і попивала коктейль зі склянки.

Фанати не залишилися байдужі, побачивши не постановочне фото:

"Досконалість шикарна», «Богиня», «Hio blangeti iko na mayengs joh️️", "завжди шикарна 💕 💕" » " абсолютно приголомшливо😍", "божевілля 😍", " Ти серйозно, лол, це виглядає так без смаку, прости", «чому мені це так подобається», «домашній наряд виглядає стильно», «чим ти займаєшся?", "Не можу дочекатися 10 продовження !! 😍 😍 😍 ",- пишуть користувачі.

Зірка є однією з тих жінок, чия фігура схильна до повноти, а обмін речовин провокує Швидкий набір зайвої ваги. Саме тому після народження дитини Кардашьян довелося півроку старанно тренуватися і сидіти на дієті, щоб скинути тридцять кілограм.

Модель не звикла опинятися в центрі негативу, тому вона показує себе тільки з макіяжем і ідеального ракурсу. Втім, на фан акаунтах з'являються і прості фото знаменитості, що демонструють, що Кім все також має свої недоліки.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян порадувала шанувальників майже оголеним знімком. "Неземна" модель лежала на пелюстках рожевих квітів, трохи вигнувшись для спокусливого ефекту.

Зірка вибрала напівпрозору білизну, яка була дуже крихітною і чи помітною на її принадах. Маленький ліфчик приховав лише найінтимніше, як і трусики.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в" Невидимій " білизні розвалилася на ніжних пелюстках: "неземна".

Як повідомляла Politeka, Кортні Кардашьян в рожевому бікіні похвалилася плоским животиком:"найкрасивіша".

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