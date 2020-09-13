Кристина Асмус продемонстрировала поклонникам свою спортивную форму и попросила о помощи

Знаменитая российская актриса, которая этим летом объявила о своем разводе с шоуменом Гариком Харламовым, поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Асмус призналась, что из-за репетиций в театре совсем сорвала голос. Она обратилась к своим подписчикам с просьбой посоветовать ей, как побыстрее восстановиться. Очевидно, что актриса в отчаянии.

«Молю!!!! Помогите!!!! Голоса нет вообще!! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съемка, где нет возможности переозвучить. Советы, лайфхаки, личные истории, комментарии в стиле «а попа хде?», ну или просто лайки – приветствуются», - написала звезда.

Она также поделилась новой фотографией. На ней Асмус позирует в спортивных штанах и футболке. Она стоит спиной к камере, подняв руки вверх и привстав на носочки спортивных кроссовок. При этом звезда повернулась в пол-оборота и смотрит в камеру.

Поклонники актрисы тут же принялись комментировать ее пост.

«А пОпа хде? Куда делась пОпа?», «Поправляйтесь я тоже приболела ,но все равно работать надо», «И попа на месте», «После Гарика пошла жизнь) неужели так фильм текст человека меняет», «Моя Красотка», «Красивый вид сзади, деревья, пейзаж», - пишут люди.

Напомним, жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода с Гариком Харламовым: «Завидный жених».

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