Жена резидента Comedy Club Павла Воли, гимнастка Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о разводе своего друга Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус
Как передает Politeka.net, об этом она рассказала в интервью YouTube-шоу "Стрелец-молодец". 35-летняя красотка отметила, что на вечеринке по случаю ее юбилея Харламов уже был свободен. При этом, по мнению звезды, он не горевал.
«На дне рождения он у меня был свободный и такой легкий. То, что Харламов не страдает, — это было сильно видно», - подчеркнула она, явно пытаясь уколоть Асмус.
Кроме этого, Утяшева отметила, что предложила подкармливать Гарика, пока он одинок.
«Он самый завидный жених. Девчонки, активизируемся», - без капли стыда заявила Ляйсан.
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Как известно, Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе после карантина. Эта новость стала неожиданностью для всего российского шоу-бизнеса. С тех пор слухи вокруг брака и развода звезд не утихают.
Ранее мы писали, что Гарик Харламов высмеял свой развод с Асмус в забавном ролике, который опубликовал у себя в Twitter популярный российский комик Данила Поперечный. На кадрах Харламов стоит на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге. Затем он разворачивается лицом к камере и говорит: "Развелся", показывая на мост.
Напомним, что настоящее имя Гарика Харламова стало шоком: "И тут всех удивил!".
Также Politeka писала, что у Гарика Харламова диагностировали вирус: помощник раскрыл правду о состоянии экс-мужа Асмус.
А еще Politeka сообщала, что Харламова после развода с Асмус сразила опасная болезнь: "Были отменены съемки и...".