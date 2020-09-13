Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила мережу відвертим знімком

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Крім того, вона радує своїх численних шанувальників яскравими знімками, які демонструє на своїй сторінці в Instagram. Кілька годин тому модель опублікувала новий гарячий знімок на якому позувала в мереживі.

Зйомка, влаштована в спальні вийшла яскравою і провокаційною. Зокрема красуня влаштувала спокусливу фотосесію в мереживній нижній білизні. На пікантному фото вона прийняла розкуту позу, опустившись на коліна біля дивану, і вип'ятивши свою гордість на загальний огляд.

При цьому вона вдало демонструє у всій красі свої соковиті форми - не дарма ж так посилено підтримує тіло в формі.

Шанувальники миттєво зреагували на знімок Сьюзі і засипали її компліментами:

"Все відмінно! 🧡 ", "Красива, як ці серця, абсолютно божественно ❤ ❤ ", "Попа шикарна"," Вау😍"," яка красива поза"," ти дійсно одне з найбільших творінь Бога"," кожен пост краще попереднього", " Передай мені Привіт, жгучий котик❤️", " чудове фото... скарб".

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць без штанів влаштувала пустощі перед камерою.

Як писала Politeka, що господиня найкрасивіших сідниць втратила найтонші трусики між апетитними "булочками".

Також Politeka повідомляла, що господиня легендарних сідниць вразила розпусним виглядом у" Невидимій " білизні.