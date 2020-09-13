34-річна американська фітнес-модель Ана Чері показала спокуслеве фото у ванній

Як передає Politeka.net, Ана Чері-володарка ідеального спортивного тіла, незважаючи на те, що її параметри далекі від класичних 90-60-90.

Модель активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала багатомільйонну аудиторію по всьому світу, які з обожнюванням чекають кожного нового знімка красуні.

Так, на свіжому фото дівчина залізла у ванну і показала досить відвертий кадр. Свої апетитні принади Чері прикрила руками, відкривши простір для чоловічої фантазії, голову обмотала білим рушником, а в руки взяла часточку апельсина і піднесла до пухким губам. Поруч з нею стояла тарілка з фруктами.

"Мій ідеальний ранок🛁 😋 🍊", - підписала знімок.

Треба відзначити, що фото спокусниці менше, ніж за 30 хвилин набрало понад 40 тисяч лайків. Фоловери вже строчать захоплені коментарі, серди них: "Крихітка, ти прекрасна», «Карколомна», Красиве тіло», "Хороший сніданок".

Не так так давно ми повідомляли, що Ана Чері розбурхала мережу під час відпочинку.

Для свіжої порції фотознімків дівчина вирушила до Мексики і показала, як відпочиває. Чері попозувала в бікіні гірчичного кольору, який ледь прикривав її пишні принади і відкривав простір для чоловічої фантазії. Досить сміливий кадр всього за п'яти хвилин зібрав понад 10 тисяч лайків.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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