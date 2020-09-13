34-летняя американская фитнес-модель Ана Чери показала искусительное фото в ванной

Как передает Politeka.net, Ана Чери – обладательница идеального спортивного тела, несмотря на то, что ее параметры далеки от классических 90-60-90.

Модель активно ведет свою страницу в Instagram, где собрала многомиллионную аудиторию по всему миру, которые с обожанием ждут каждого нового снимка красотки.

Так, на свежем фото девушка залезла в ванную и показала достаточно откровенный кадр. Свои аппетитные прелести Чери прикрыла руками, открыв простор для мужской фантазии, голову обмотала белым полотенцем, а в руки взяла дольку апельсина и поднесла к пухлым губам. Рядом с ней стояла тарелка с фруктами.

«Мое идеальное утро 🛁😋🍊», - подписала снимок.

Надо отметить, что фото искусительницы меньше, чем за 30 минут набрало свыше 40 тысяч лайков. Фолловеры уже строчат восторженные комментарии, серди них: «Крошка, ты прекрасна», «Сногсшибательна», «Красивое тело», «Хороший завтрак».

Не так так давно мы сообщали, что Ана Чери взбудоражила сеть во время отдыха.

Для свежей порции фотоснимков девушка отправилась в Мексику и показала, как отдыхает. Чери попозировла в бикини горчичного цвета, который едва прикрывал ее пышные прелести и открывал простор для мужской фантазии. Достаточно смелый кадр всего за пяти минут собрал свыше 10 тысяч лайков.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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