Відомий російський шоумен Максим Галкін показав кадр з повсякденного життя зі своєю дружиною Аллою Пугачовою після чуток про розлучення

Відео артист зняв у салоні автомобіля і оприлюднив у своєму Intagram-акаунті, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінці до кінця)

На ньому можна побачити Аллу Пугачову, разом з якою вони їдуть кудись у справах.

"Ну говори що-небудь", - почала бесіду Алла Борисівна.

«А що я повинен сказати?",- відповідає їй Галкін.

"Ми їдемо, їдемо їдемо в далекі краї, хороші сусіди", - проспівала відому пісеньку Примадонна, а потім стала весело сміятися.

"Коротше, Всім привіт", - кажуть після паузи знаменитості.

Як відомо, Максим Галкін і Алла Пугачова перебувають у шлюбі вже майже 20 років. У них народилися двоє чудових дітей-Ліза і Гаррі. Але при цьому Максим продовжує активно розвивати свою кар'єру артиста.

Користувачі мережі миттєво почали коментувати побачене.

Менше ніж за годину короткий ролик переглянули понад 300 тисяч осіб.

"Аллочка лялечка!!!😍Ми дуже скучили!!!Тільки подумала, що то Максим нічого не викладає!!!І раптом!!!Щастя!!!Спасибі!!!Ми Вас Любимо!!!!😍💕💕💕💕», «

Ви ж наші улюблені❤❤❤ Аллочка, як завжди незрівнянна!!!❤ , "Як завжди, найкращі😊 😍 🔥", "Як добре, що Алли Борисівни стало більше в ваших сторісах і постах💕«, "Аллочка збереглася відмінно", - пишуть в мережі.

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