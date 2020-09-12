Спільний знімок російської співачки Алли Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним викликав масу обговорення в мережі
Фотографія з'явилася на фан-сторінці, присвяченій Примадонні в соціальній мережі Інстграм, передає Politeka.net
Фотокамери підловили знаменитостей в той момент, коли Алла Борисівна в довгій чорній сукні з блисками крокує під руку зі своїм чоловіком Максимом Галкіни. При цьому подружжя виглядало дуже задоволеним, посмішка не сходила з їхнього обличчя.
"Краща прикраса чоловіка-жінка, яка поруч ♥️"», - йдеться у підписі до знімка.
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Більшість користувачів мережі захопилися зовнішнім виглядом співачки в коментарях, проте знайшлися і такі, хто залишив достатні їдкі відгуки.
"Вона і в 70 дуже навіть приваблива👌», «відмінна пара", " Алла молодець, а чоловікові терпіння дотерпіти - що ж буде після .....", "Алла супер-клас!!! ❤ ️ ❤ ", "Бабуся 70 років...це просто ....ось прикраса....ворогові не побажаєш", "тут навпаки чоловік прикрашає жінку" « " Супер красуні читаю коментарі і просто дивуюся людям скільки гидоти виливають Ви там за лаштунками на себе подивіться і взагалі заздріть мовчки Вам Алла і Максим бути завжди веселими щасливими красивими як і завжди»,- висловилися вони.
Раніше ми писали, оголена Алла Пугачова у ванній показала, як вони з Максимом Галкіним розважаються в своєму розкішному замку.
На першому фото перед глядачами постає сама Примадонна, яка ніжиться у ванній, закриваючи своє оголене тіло тільки піною.
У цей момент перед нею з'являється її чоловік в образі капітана Джека Горобця з популярної франшизи «Пірати Карибського моря».
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