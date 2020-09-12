Совместный снимок российской певицы Аллы Пугачевой с супругом Максимом Галкиным вызвал массу обсуждения в сети
Фотография появилась на фан-странице, посвященной Примадонне в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net
Фотокамеры подловили знаменитостей в тот момент, когда Алла Борисовна в длинном черном платье с блесками шагает под руку со своим мужем Максимом Галкины. При этом супруги выглядели очень довольными, улыбка не сходила с их лица.
«Лучшее украшение мужчины — женщина, которая рядом ♥️"», - говорится в подписи к снимку.
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Большинство пользователей сети восхитились внешним видом певицы в комментариях, однако нашлись и такие, кто оставил достаточные едкие отзывы.
«Она и в 70 очень даже привлекательная👌», «Отличная пара», «Алла молодец , а мужу терпения дотерпеть - что же будет после .....», «Алла супер- класс!!! ❤️❤», «Бабушка 70 лет...это просто ....вот украшение....врагу не пожелаешь», «Здесь наоборот мужчина украшает женщину», «Супер красавы читаю комментарии и просто поражаюсь людям сколько гадости выливают вы там за кулисами на себя посмотрите и вообще завидуйте молча вам Алла и Максим быть всегда веселыми счастливыми красивыми как и всегда»,- высказались они.
Ранее мы писали, обнаженная Алла Пугачева в ванной показала, как они с Максимом Галкиным развлекаются в своем роскошном замке.
На первом фото перед зрителями предстает сама Примадонна, которая нежится в ванной, закрывая свое обнаженное тело только пеной.
В этот момент перед ней появляется ее супруг в образе капитана Джека Воробья из популярной франшизы «Пираты Карибского моря».
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