Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова похвалилася чудовою фігурою на новій фотографії

Популярна співачка, колишня учасниця поп-групи "ВІА Гра" , а також володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова любить привертати до себе увагу на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

Так, пекуча артистка вирішила влаштувати ранкову пробіжку, а заодно і похвалитися пружними формами на новому знімку. Котова попозувала в світлих спортивних штанях, короткому білому топі, з-під якого випирає її розкішний бюст, а на плечі накинула верхню частину від костюма.

Свій образ красуня доповнила масивними круглими сережками, сонцезахисними окулярами, ланцюжками на шиї, а також браслетами на руках.

"Здається в Москві настали останні теплі дні, коли можна погуляти по парках і якщо вам набридли одні й ті ж місця, ось мій список незаїжджених локацій», - написала артистка і нижче опублікувала список місць.

Спортивна фігура артистки нікого не залишила байдужим. Своїми відгуками шанувальники поділилися в коментарях.

"Шикарний ангел", "Соковита", «Богиня», "Ти виглядаєш просто дивовижно", - висловилися вони.

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Ефектна красуня виклала новий знімок, на якому позує з величезним букетом червоних троянд. Квітів так багато, що вони займають майже всю фотографію.

У підписі Котова зазначила, що «мільйон червоних троянд», - це її слабкість.

«У кожної дівчини існують свої слабкості. Та що там говорити... у чоловіків адже теж: красиві машини, красиві жінки.

А для нас - це «мільйон червоних троянд» 🌹нехай нам завжди дарують Чудові і ароматні квіти просто так і без приводу🕊», - написала дівчина.

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