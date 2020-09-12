Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала спекотні кадри з відпустки

Кілька днів тому зірка розповіла, що вирушила в осінню відпустку разом зі своєю сім'єю, звідки активно ділиться новими фото і яскравим відео. Леся вже показала свою маму і тата, відпочиваючого на узбережжі.

А кілька годин тому дівчина блиснула підтягнутою фігурою в дуже яскравому бікіні рожевого кольору з леопардовими цятками. При цьому телеведуча позувала без укладок і макіяжу. Поїдаючи соковитий кавун, Леся розповіла про свої враження від відпочинку.

Варто відзначити, що Нікітюк любить побалувати себе у відпустці і ніколи не відмовляється від смачної їжі, при цьому її фігура виглядає відмінно і підтягнуто.

"нічого не роблю щоб худнути! Просто у мене так багато роботи і такий графік, я їм все .. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого Свинина, телятина, картопля , рис, макарони, хліб, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте ??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. У раціоні залишилася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сало раз на тиждень», - розкрила свій секрет Леся Одного разу в Instagram.

Також до цього Леся показала вигляд на свюо фігуру зверху, причому її обличчя не було видно, тільки спину і сідниці в чорному бікіні. Пляжний образ дівчини доповнила капелюх з популярним в цьому році леопардовим принтом.

Користувачі соціальної мережі Instagram не втрималися від коментарів, бурхливо обговорюючи фігуру відомої телеведучої.

Також зірка виклала на своїй сторінці в "Instagram" кадр з недавньої фотосесії. "На довгофокусному..☺ ️ ",- зазначила вона в описі.

На дівчині з одягу можна помітити тільки джинсову куртку і туфлі з відкритим носком. Леся Нікітюк забралася на високий стілець, і задерла ногу, злегка підібгавши її під себе руками, інша ж нога постала у всій своїй довжині і красі.

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