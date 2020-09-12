Модель і бізнесвумен Кім Кардашьян здивувала фігурою без фотошопу під час відпочинку на пляжі

Зірка є однією з тих жінок, чия фігура схильна до повноти, а обмін речовин провокує Швидкий набір зайвої ваги. Саме тому після народження дитини Кардашьян довелося півроку старанно тренуватися і сидіти на дієті, щоб скинути тридцять кілограм.

Модель не звикла опинятися в центрі негативу, тому вона показує себе тільки з макіяжем і ідеального ракурсу. Втім, на фан акаунтах з'являються і прості фото знаменитості, що демонструють, що Кім все також має свої недоліки.

"Живіт і стегна худнули в останню чергу – це засмучувало мене, але я не зупинялася і наполегливо йшла до мети. Моє тіло було в'ялим і безформним. У якийсь момент я навіть зневірилася, що вже ніколи не стану колишньою,» - одного разу розповідала Кім під час схуднення.

Як видно на знімках, зірка продовжує працювати над собою і хоча недоліки все ж видно, виглядає вона в рази краще, ніж раніше.

До цього модель похвалилася пишними формами в обтягуючому костюмі. Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина забралася на стіл заради жаркого кадру.

На ній був надітий обтягуючий топ і джинси, які підкреслили всі найсолодші місця красуні. Кім зробила собі два хвостика, щоб бути схожою на молоденьку дівчинку. На ногах у моделі красувалася оригінальна взуття.

Кім виставила вперед своє стегно, що зробило її позу вельми гарячою. За день фото красуні зібрало понад 1,5 мільйона лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Супер", "ти така красива«,» Солодка дівчинка«,» Краща на всьому білому світі«,» Кім, ти диво«,» пристрасть в кожній деталі", - пишуть користувачі Мережі.

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