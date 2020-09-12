Популярна телеведуча і зірка тревел-шоу " Орел і решка» Регіна Тодоренко вирішила зайнятися екстремальним видом спорту

Як передає Politeka.net, новий знімок в ковзанах і костюмі хокеїста знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото Тодоренко позує сидячи на лавці запасних в костюмі хокеїста з шоломом в руці. Знімок зроблений зверху. Артистка задерла голову, при цьому довге шовковисте волосся красуні розсипалася великими пасмами на плечі.

У підписі знаменитість позначила, що тільки «Боягуз не грає в хокей».

"Після фігурних ковзанів переходити на хокейні - це вбивство 😆, але мене навіть похвалили за мої прекрасні ліхтарики 💪 🏻 Я люблю пробувати щось нове, щось екстремальне, часом небезпечне, кожен раз відчуваючи, як виконаний досвід надає мені впевненості. Іноді страшно ризикувати, але як жити без цього лоскоче відчуття в животі😍!!!саме воно дає мені сили для нових подвигів!» ,- написала телеведуча.

Як відомо, Регіна Тодоренко-уродженка Одеси, але потім переїхала в РФ, де побудувала свою кар'єру і працює на благо російського шоу-бізнесу. Там вона вийшла заміж за співака Влада Топалова і на початку грудня 2018 року подарувала йому сина, якого назвали Михаїлом.

Користувачі мережі миттєво відреагували на нове захоплення Регіни Тодоренко.

"Я тебе люблю, Ти така розумничка.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ліхтарики зробила-це не зіграти в хокей», "Дуже сильно", - висловилися вони.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення".

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