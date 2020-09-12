Молода актриса зі студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила розкішною фотосесією у воді

Як передає Politeka.net, серію нових фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Нікітіна повністю роздяглася і позувала у воді оголена по пояс. Це було видно по голій спині артистки. Крім цього, Нікітіна повністю занурювалася у воду, залишаючи тільки голову. Виглядали кадри вражаюче.

"Якщо у людини багатий внутрішній світ, якщо у неї є душа, то з нею добре і цікаво незалежно від того, тринадцять їй або дев'яносто», - залишила актриса під постом цитату з книги «Обійнятися, щоб вціліти» Олега Роя.

Свіжа фотосесія викликала справжній фурор серед шанувальників Нікітіної. За чотири години її фото зібрало понад 2,5 тисяч лайків. Оцінила фото навіть Леся Нікітюк. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Краса", " Божественно красиво і зворушливо! Така чуттєва і прекрасно чарівна і загадкова", "кілька прекрасних фотографій, що доповнюють неповторну красу", "дуже красиво", "на німфу якусь схожа", "Ти найкрасивіша і дивовижна", "красуня! Мені б таку ;)", «Цікаво, цікаво», «Гола правда», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Катерина Нікітіна родом з Кременчука. До "Жіночого кварталу" вона засвітилася в "Лізі сміху".

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