Молода актриса зі студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила розкішним образом, в якому похизувалася на березі моря
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кілька фото, зроблених під час відпочинку на морі. Для них дівчина позувала в світло-жовтому купальнику-боді, який вигідно підкреслив її талію і пружні форми.
Катерина Нікітіна розташувалася на пляжі біля самої лінії прибою, так що хвилі пестили її стрункі ноги. На одному з фото актриса піднялася на ліктях і затримала свій погляд на слідах, що залишилися на мокрому піску. На іншому знімку красуня витягла одну руку і пооложила на неї голову, при цьому вона лягла на берег напівбоком.
"Сон - не розкіш. Це базова потреба. Чим менше ви спите, тим більше хочете їсти. Тим менше речей ви запам'ятовуєте. Тим частіше ви хворієте. І погано виглядаєте. Поганий сон призводить до підвищення артеріального тиску, помилок в роботі, дратівливості, нерішучості і загального невдоволення життям». ©️Том_Рат»їж, рухайся, спи". Робимо висновки і частіше висипаємося", - порадила Катерина Нікітіна.
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Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю зірки і залишили їй багато приємних слів в коментарях:
"Загадкова русалонька"; "красуня"; "тепер все зрозуміло, я просто мало сплю"; "шикарна".
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