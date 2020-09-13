Популярна українська співачка Настя Каменських заінтригувала фанатів образом в одній білизні

Після схуднення увага до зірки прикута особливо гостро. Варто артистці поправитися хоч на кілограм або ж схуднути назад, як її тут же завалілвают критикою в мережі, відзначаючи, що в реальному житті і на відео співачка виглядає зовсім не так, як на постановочних кадрах.

При цьому сама Настя показує себе в повсякденних образах і без макіяжу все частіше. Артистка навіть запевнила, що їй подобається бути собою і вона проти уколів краси, так як хоче бачити свої зморшки.

Нове фото співачки також здивувало мережу, адже на ньому артистка підкорювала шанувальників фігурою в простій білизні і салатовому топі на тонких лямках і, звичайно ж, з відсутністю макіяжу на смаглявому обличчі.

Також неодноразово співачка розповідала про секрети догляду за собою і про те, як на займається спортом. Щоранку Каменських відправляється на пробіжку одна або разом з чоловіком, захоплюючи формами в модному спортивному одязі власного бренду.

"Найголовніший секрет-п'ятиразове харчування. Це найкраще, що може бути. Якщо ти стабільно даєш організму все необхідне, то не видужаєш", - розповідала раніше Настя.

Не так давно Настя також розповіла, що іноді з Потапом вони влаштовують «здоровий місяць» і не вживають алкоголь або каву. За словами Каменських, це допомагає ставати краще і рости разом. Але перед такими місяцями її чоловік "здається в алкогольний полон друзям". І до цього співачка також ставиться спокійно і з розумінням.

Також раніше Каменських зізналася, що не котролирует свого чоловіка і не перевіряє його телефон. Вона вважає це абсолютно зайвим.

"Я березі себе. Я себе люблю. Мені цього не треба. Навіщо мені зайві проблеми? Це не правильно. Якщо людина захоче віддавати свою енергію іншій людині, я це відчую, мені це не сподобатися, я відпущу на всі чотири сторони", - різко висловилася співачка.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

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