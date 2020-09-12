Дружина телеведучого Дмитра Комарова, українська модель Олександра Кучеренко, зачарувала новим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з нової зйомки. Олександра, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2016», постала в розкішній сукні з двома спідницями. Образ красуня доповнила солом'яним капелюшком.

На одному з фото модель сиділа на фонтані, задерши плаття і виставивши напоказ свої стрункі довгі ніжки. Олександра звела з розуму шанувальників, адже цей кадр вийшов неймовірно ніжним і одночасно пристрасним. Також модель показала себе крупним планом.

"Ловлячи останні промінчики літа 2020..)) Самих сонячних вихідних вам, друзі!",- підписала фото красуня.

За 40 хвилин пост Кучеренко зібрав понад 2,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красиво», "Красуня","ви тут схожі на Іві з легендарної "Мумії". Клас», "ви прекрасні", "сонячних вихідних вам", "Боже творіння", "яка красуня", "Ну дуже красива Діміна дружина", "Здрастуйте Олександра дуже рада вас бачити", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренко похвалилася витонченою фігурою в сукні на бретельках.

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