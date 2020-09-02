Ведучий популярної української програми» Світ навиворіт " Дмитро Комаров розповів про те, як став свідком страшної аварії

Комаров поділився кадрами НП на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Аварія сталася 1 вересня на мосту через річку Чорний Черемош, що з'єднує Верховину і кілька сіл Івано-Франківської області. Як розповів у своєму пості Комаров міст був побудований ще на початку минулого століття, причому все крім несучих конструкцій було з дерева.

"Люди періодично відновлюють міст своїми силами, підтримують його в робочому стані, тому що це єдиний спосіб переїхати через річку для великого транспорту (автобуси, вантажівки). Сьогодні він не витримав, коли через нього проїжджав «Камаз». Дерев'яна частина мосту не витримала і провалилася. Пощастило, що машина не впала з моста», - розповів ведучий.

Він підкреслив, що хоче звернути увагу на цю подію, так як Міст має велике значення для місцевих жителів.

Шанувальники Комарова тут же почали коментувати його пост.

"Ви величезний молодець, що висвітлюєте подібні проблеми», «провалився камаз, який вивозив ліс в Європу?", "Швидше б навели порядок в цьому неймовірно красивому і доброзичливому регіоні!", "Президенту відразу в личку кидайте, нехай справою займеться корисним для людей, хоч толк від нього буде" «" ви Дмитро дуже хороша людина і дуже класний патріот думаю скоро буде і тут дуже добре і люди не будуть переживати і все буде добре", - пишуть люди.

Нагадавши, Дмитро Комаров і його молода дружина похвалилися відпочинком «з вогником», яскраві кадри.

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