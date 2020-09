View this post on Instagram

❓"На сколько ты поправилась?» Можно, я пока не буду говорить цифру, а просто выложу эти фотки с едой, и вы сами все поймёте...😂 Я поехала в супермаркет и купила полную тележку еды для этой фотосессии. Еду выбирала не по вкусовым качествам, а по цвету и внешнему виду. 🤪 Кассир, когда рассчитывала меня, смотрела понимающим взглядом то на мой живот, то на количество хлеба на ленте. 😂 А охранник вежливо предложил донести продукты до машины...😁 По дороге домой я заехала в Макдональдс, попросила пустые пакеты и стаканы... Оказывается, так просто они их не дают: пришлось купить фанту и нагетсы... Больше часа я раскладывала продукты в холодильнике и по чуть-чуть подъедала... Единственное, что не "дожило" до съёмки, это еда из Мака (на фотках реально пустые стакан и пакет).😂 После съёмки фотограф уехала от меня с двумя огромными дынями, а соседям в десять часов вечера я принесла в качестве гостинца большой пакет со свежим хлебом.😁 Арбузы никому не отдала - я жить без них не могу в этом сезоне. 🤤 P.S. ❓А что вам и вашим близким больше всего хотелось во время беременности?