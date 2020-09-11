З'явилися нові подробиці поповнення в родині шоумена Дмитра Комарова

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, появу первістка очікує сестра Дмитра Комарова Ангеліна.

Рідна сестра популярного шоумена і ведучого "Світу навиворіт" поки не розкриває, кого вони з чоловіком чекають, але продовжує розказувати шанувальникам подробиці своєї вагітності.

Так, Ангеліна Комарова опублікувала в своєму особистому Instagram добірку нових знімків, де вона позує з різними продуктами, які заздалегідь купила в супермаркеті.

"По дорозі додому я заїхала в Макдональдс, попросила порожні пакети і склянки... Виявляється, так просто вони їх не дають: довелося купити фанту і нагетси... Більше години я розкладала продукти в холодильнику і по чуть-чуть під'їдала... Єдине, що не "дожило" до зйомки, це їжа з маку", - зізнається вагітна сестра Дмитра Комарова.

Дівчина також розповіла, що не відпустила фотографа з порожніми руками, але купленим в супермаркеті кавуном вона ні з ким не поділилася.

"Після зйомки фотограф поїхала від мене з двома величезними динями, а сусідам о десятій годині вечора я принесла в якості гостинця великий пакет зі свіжим хлібом. Кавуни нікому не віддала - я жити без них не можу в цьому сезоні", - резюмувала вона в своєму Instagram і закликала фанатів ділитися своїми цікавими історіями, пов'язаними з вагітністю.

"Вітаю, одна з моїх мрій стати мамою, молися за мене", "Прикольно ти придумала фотосесію! А я свого часу набрала 10 кг, За весь період вагітності", "Я поправилася на 12 кг.швидше за все це якраз вага животика, так як по собі я не бачу що я поправилася", Як на мене, то ти найкрасивіша вагітна в світі", "Коли ходила вагітною, не могла і дня обійтися без граната. Чоловік жартував що маленький терорист росте", "Дуже гарна та ніжна фотосесія", "Ангеліна, ви неймовірно приваблива. Мені під час другої вагітності хотілося суші, їла їх з величезним задоволенням", - розповіли фанати в коментарях.

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