Дружина телеведучого Дмитра Комарова, українська модель Олександра Кучеренка, засліпила новим сміливим вбранням

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" фото зі зйомок програми "Зоряний спорт", яку вона веде на телеканалі ICTV.

Для нового випуску Олександра Кучеренко вибрала блискучу сукню ніжно-блакитного кольору із зав'язками на плечах. Судячи з вигляду бретелей, під низ модель не стала надягати бюстгальтер. Короткі підлоги сукні підкреслили стрункі ноги дружини Дмитра Комарова. На першому знімку дівчина позує біля дзеркальної стіни і з томною посмішкою стосується е поверхні пальчиками. На іншому ж вона постала на повний зріст, поклавши одну руку на талію.

"Якась конкурентка навпаки)) прийшла в тій же сукні! 😂 А ваша рука теж тягнеться включити ICTV, щоб встигнути на # зірковийспорт?)", - пожартувала Олександра в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили своє захоплення від зовнішнього вигляду Кучеренко:

"Просто, красуня з очоровательной стрункою фігурою в прекрасній сукні!!!!🔥 🔥 "; "Яка красива"; "чарівний look ❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻"; "Вам, напевно, не знайдеться конкуренток. Дуже красиво".

Раніше Олександра Кучеренко здивувала іншим знімком з роботи. Вона здалася в студії в обтягуючій білій сукні з глибоким декольте, яка густо всіяна чеными зірками. Наряд тримається на плечах моделі завдяки тонким бретелькам.

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