Дружина російського коміка і шоумена Олександра Ревви Анжеліка похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, відповідний кадр з'явився на її сторінці в Instagram.

"Моя стихія", - коротко підписала знімок Анжеліка.

На опублікованому кадрі красуня позувала на яхті. Одягнувшись в мініатюрний купальник, вона у всій красі продемонструвала своє підкачане тіло.

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Шанувальники буквально засипали схвальними коментарями Анжеліку.

"Дуже кльовий купальник, ну фігура бездоганна само собою","Як завжди шикарна!!", "Красуня. Ну і мучить питання...Як вдається після двох пологів мати таку фігуру", "Неперевершена", " Купальник вогонь!!!!! І ви неймовірно красиві!",- писали під постом.

Нагадаємо, познайомилися скромна дівчина Анжеліка і шоумен Ревва після одного з виступів і, кажуть, це була любов з першого погляду. Пара зараз виховує двох чарівних дочок. 