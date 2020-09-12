Дружина російського коміка і шоумена Олександра Ревви Анжеліка похвалилася розкішною фігурою в купальнику
Як передає Politeka.net, відповідний кадр з'явився на її сторінці в Instagram.
"Моя стихія", - коротко підписала знімок Анжеліка.
На опублікованому кадрі красуня позувала на яхті. Одягнувшись в мініатюрний купальник, вона у всій красі продемонструвала своє підкачане тіло.
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Шанувальники буквально засипали схвальними коментарями Анжеліку.
"Дуже кльовий купальник, ну фігура бездоганна само собою","Як завжди шикарна!!", "Красуня. Ну і мучить питання...Як вдається після двох пологів мати таку фігуру", "Неперевершена", " Купальник вогонь!!!!! І ви неймовірно красиві!",- писали під постом.
Нагадаємо, познайомилися скромна дівчина Анжеліка і шоумен Ревва після одного з виступів і, кажуть, це була любов з першого погляду. Пара зараз виховує двох чарівних дочок.
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