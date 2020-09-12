Жена российского комика и шоумена Александра Реввы Анжелика похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, соответственный кадр появился на ее страничке в Instagram.

"Моя стихия", - коротко подписала снимок Анжелика.

На опубликованном кадре красавица позировала на яхте. Облачившись в миниатюрный купальник, она во всей красе продемонстрировала свое подкачанное тело.

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Поклонники буквально засыпали лестными комментариями Анжелику.

"Очень клёвый купальник, ну фигура безупречна само собой", "Как всегда шикарна!!", "Красотка. Ну и мучает вопрос...Как удается после двух родов иметь такую фигуру", " Непревзойденная", " Купальник огонь!!!!! И Вы невероятно красивы!", - писали под постом.

Напомним, познакомились скромная девушка Анжелика и шоумен Ревва после одного из выступлений и, говорят, это была любовь с первого взгляда. Пара сейчас воспитывает двух очаровательных дочерей. 