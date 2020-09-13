Знаменита артиска Ані Лорак вперше за довгий час влаштувала концерт

Після того, як Кароліна відпочила за кордоном разом з дочкою, вона приступила до роботи і почала приводити себе в порядок після затяжного відпочинку. Як виявилося, вперше за довгий час через карантин, артистка дасть концерт.

Спеціально з цього приводу зірка опублікувала в розділі Сторі в Instagram невеликий ролик, який зняла для фанатів. Позуючи перед дзеркалом, засмагла співачка влаштувала невелику розспівування. Також Лорак показала наряд, в якому має намір дивувати концертною програмою.

Як і завжди,вона використовувала класичне плаття з блискітками. Однак найбільше увагу привертає міміка знаменитості, яка виглядає дещо неприродно, що видно на представлених кадрах.

Після уколів краси, фанати, до слова, масово відзначають, що артистка перестаралася і тепер її обличчя виглядає не природно, називаючи це явним перебором. При цьому також помітно, що Лорак збільшила губи і регулярно відвідує косметолога, щоб "освіжитися".

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак позувала, загадково посміхаючись, сидячи на задньому сидінні автомобіля. Красуня на кадрах грайливо повертала голову.

На Ані Лорак чорне стильне вбрання: поверх блузки-піджак, на голові - чорна кепка, довершує образ золотий ланцюжок.

"Така мила і ніжна @anilorak 😍. Доброї ночі! 😘 ", "Вау, як хороша",-підписали відео у фан-групі, де було оприлюднено відео.

Також ми писали, що співачка отримала перемогу в номінації «найстильніша співачка» на думку журналу MODA topical.

"@anilorak отримала перемогу в номінації "найстильніша співачка" на думку журналу @modatopical . 😍 😘Вітаю! 😍 😉 Найстильніша наша Зірочка! 😍 Ікона стилю!",- сказано в повідомленні групи.

На відео вона в стильному брючному білому костюмі піднімається на сцену, де їй вручають заслужену нагороду. Шанувальники звернули увагу на високі підбори виконавиці, через які Кароліні доводиться пересуватися по сцені дуже обережно.

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