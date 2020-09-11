Российский певец Филипп Киркоров отправился на шоу Ивана Урганта вместе с бойфрендом Ольги Бузовой - Давидом Манукяном

Поп-король опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместные фото с коллегами по шоу-бизнесу, передает Politeka.net. Филипп Киркоров предстал в серебристо-черной куртке-косухе и брюках с блестящими полосками и сверкающих серебристых туфлях. Его партнер Дава нарядился более строго: он выбрал полосатый костюм-тройку с коричневым галстуком. Самым ярким "пятном" его образа стали градиентные красные туфли.

"Давайте вместе выберем обложку для выпуска #1342 "Вечернего Урганта", - предложил Филипп Киркоров в описании.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью исполнителей и засыпали их коплиментами в комментариях:

"Очень красивые и стильные🎉🎉🎉"; "Настоящий Дава"; "У обоих обувь супер,просто восторг👏👏👏"; "такой солидный в костюме. Класс👍👏💕"; "Все фото прекрасные 😻 вы лучший❤️ с нетерпением ждем выпуск😌"; "Филя красавчик"; "Супер дуэт! Симбиоз таланта, моды, стиля, харизмы!!! в ногу со временем!🔥🔥🔥👍"; "Мальчик нашёл папу? 😁".

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