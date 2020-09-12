Певец Филип Киркоров сравнил любовные отношения Ольги Бузовой со своими с Аллой Пугачевой

Как передает Politeka.net, исполнитель поделился своими наблюдениями с телеведущим Иваном Ургантом во времяшоу «Вечерний Ургант».



Напомним, на данный момент Ольга Бузова пребывает в отношениях с рэпером Давидом Манукяном и многие данный союз считают расчетным.

С таким мнением кардинально несогласен Филип Бедросович. По его словам, у пары друг к другу искренние чувства.



"Там правда любовь! Я это видел", — заявил певец.

Также Киркоров отметил, что такие отношения были и у них с Аллой Пугачевой.

"Они мне напомнили мои прошлые отношения с… Великой. Вообще, когда ты находишься в отношениях с известным человеком, который в какой-то степени превосходит тебя по популярности и многому другому, ты хочешь доказать ей и остальным, что ты достоин этого человека", - отметил певец.

Напомним, в одном из интервью Киркоров рассказал, что он испытывает к Примадонне «чувство любви и благодарности», а также всегда готов помочь ей в беде, однако домами с ней не дружит.

Отвечая на вопрос о том, что в настоящий момент происходит в его личной жизни, певец заявил о «сексе без обязательств», напомнив, что не связан узами брака.

Напомним, что Киркоров пошалил на камеру с Артуром Пирожковым и ошарашил заявлением: "У тебя так классно это получается...".

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