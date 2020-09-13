Україна двічі вигравала в пісенному конкурсі "Євробачення", але багато разів завершувала конкурс з поганими балами

Politeka.net згадала українських і російських зірок, які незважаючи на популярність у себе на батьківщині, з тріском провалилися на конкурсі.

У 1995 році Філіп Кіркоров відправився підкорювати європейську сцену. Він став другим представником від Росії на "Євробаченні". Правда, виступ знаменитого артиста не увінчався успіхом. Він зайняв лише 17 місце.

Його дружина, Алла Пугачова спробувала свої сили на конкурсі в 1997 році. Їй вдалося зайняти лише 15 місце і слава на просторах СНД їй не допомогла.

Україна почала брати участь у "Євробаченні" в 2003 році. Першим представником став Олександр Пономарьов, який не зміг піднятися вище 14 сходинки.

Страсна Світлана Лобода влаштувала справжнє шоу на конкурсі, але зайняла лише 12 місце. Епатажний номер артистки не сподобався європейській публіці.

Українська артистка Настя Приходько в 2009 році представляла на конкурсі Росію. Втім, вона змогла зайняти лише 11 місце.

Співачка Гайтана не змогла пройти далі 15 місця.

Гучним провалом став виступ Melovin, який посів на конкурсі 17 місце. Правда, пізніше з'ясувалося, що його засудили журі, а глядачам номер сильно сподобався.

Нагадаємо, що Лобода убила наповал формами в занадто короткій сукні: "Хороша чортовка".

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