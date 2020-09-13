Украина дважды выигрывала в песенном конкурсе «Евровидение», но много раз завершала конкурс с плохими баллами

Politeka.net вспомнила украинских и российских звезд, которые несмотря на известность у себя на родине, с треском провалились на конкурсе.

В 1995 году Филипп Киркоров отправился покорять европейскую сцену. Он стал вторым представителем от России на «Евровидении». Правда, выступление знаменитого артиста не увенчалось успехом. Он занял лишь 17 место.

Его жена, Алла Пугачева попробовала свои силы на конкурсе в 1997 году. Ей удалось занять лишь 15 место и слава на просторах СНГ ей не помогла.

Украина начала участвовать в «Евровидении» в 2003 году. Первым представителем стал Александр Пономарев, который не смог подняться выше 14 ступеньки.

Страстная Светлана Лобода устроила настоящее шоу на конкурсе, но заняла лишь 12 место. Эпатажный номер артистки не понравился европейской публике.

Украинская артистка Настя Приходько в 2009 году представляла на конкурсе Россию. Впрочем, она смогла занять лишь 11 место.

Певица Гайтана не смогла пройти дальше 15 места.

Громким провалом стало выступление Melovin, который занял на конкурсе 17 место. Правда, позже выяснилось, что его засудили жюри, а зрителям номер сильно понравился.

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