Російська співачка Алла Пугачова здивувала хворобливим виглядом на світському заході

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці зірки в Instagram з'явилося фото, на якому вона позувала на камеру поруч з відомим російським актором Олександром Петровим. Обидва артисти були одягнені в чорне, що зробило кадр ще похмурішим. Пугачова на фото виглядала дуже втомленою і болісно блідою. На фото можна розгледіти макіяж примадонни, яким намагалися приховати сліди хвороби. Петров же на тлі 71-річної зірки виглядав молодо і свіжо.

Варто відзначити, що Алла Пугачова вибрала для виходу в світ свою традиційну зачіску, яка їй до лиця.

Нагадаємо, що Олександру Петрову, який став головною зіркою фільму «Текст», довгий час приписували роман з актрисою Христиною Асмус. Відомо, що зірки грають в одному театрі, де їх пов'язує багато спільних ролей. У мережі навіть ходили чутки, що розлучення Асмус було пов'язане з романом на стороні.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося архівне відео з виступу молодої Алли Пугачової. На відео на зірці було надіто вельми відверте для тих часів плаття з глибоким декольте. Як відомо, Пугачова завжди була законодавцем моди в СРСР.

Нагадаємо, що руду Аллу Пугачову з бантом на голові розпекли за безглуздий вигляд: "чи то Суок, чи то Мальвіна".

Як повідомляла Politeka, напад на Аллу Пугачову, з'ясувалися нові подробиці: "дістав ніж і...".

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