Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати гарбузові цукати
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Єлизавети в Instagram.
За її словами, приготувати цукати зовсім нескладно, а смак у них – відмінний.
"Друзі, раніше я давала вам рецепт яблучних цукатів - розкажіть, хто готував?😉 Пропоную продовжити тему корисних солодощів і приготувати сьогодні цукати з гарбуза... 😋", – пише Глинська.
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Для приготування цукатів з гарбуза вам знадобиться:
1 кг гарбуза
500 мл води
500 г цукру
0,5 ч. л. меленої кориці
0,5 ч. л. меленого імбиру
3-4 коробочки кардамону
Спочатку треба очистити гарбуз від шкірки і насіння, нарізати невеликими шматочками 3 на 3 см, додати коробочки кардамону. Після цього додаємо корицю і імбир. Далі-додаємо цукор, заливаємо водою, доводимо до кипіння і проварюємо 20-25 хвилин на середньому вогні.
Галина акцентує увагу на тому, що гарбуз повинен просочитися сиропом і стати прозорою. Після цього треба залишити гарбуз в сиропі до повного охолодження.
Наступний крок такий: викладаємо гарбуз на решітку і сушимо в духовці при температурі 80°С протягом 4-5 годин. Можна скористатися дегідратором.
Залишилося охолодити цукати з гарбуза і прибрати в ємність, яка герметично закривається.
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