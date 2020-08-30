Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати тульські пряники, смак яких приведе в захват

Вона опублікувала рецепт на своєму Youtube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки). Глинська підкреслила, що вся справа в начинці, так як в магазинних пряниках її завжди мало.

Для приготування пряників вам знадобиться:

150 г цукру,

130 г вершкового масла,

80 г меду,

2 яйця + 1 жовток,

500 г борошна,

5 г соди,

5 г порошку кориці,

2 г мускатного горіха,

300 г сливового повидла.

Борошно, соду, щіпку солі, корицю і мускатний горіх необхідно змішати, після чого в окремій мисці збити яйця з цукром, попередньо розтопленим вершковим маслом і медом. В отриману суміш додайте сухі інгредієнти і перемішайте. Тісто потрібно залишити в холодильнику на годину, після чого розкатати його в пласт товщиною 2-3 мм.

Нарізаємо тісто на смужки шириною 6 см і довжиною 10 см. На половину смужок потрібно викласти повидло, а іншими накрити його зверху. Перед тим, як помістити пряники в духовку, потрібно закріпити краї. Випікати їх потрібно в розігрітій до 170°С духовці 12-15 хвилин.

Для приготування глазурі вам знадобиться:

100 г цукрової пудри,

30 мл гарячої води.

Змішайте воду і цукрову пудру, після чого покрийте пряники отриманою глазур'ю.

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