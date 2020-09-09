Переможниця " Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом корисних солодощів
Як передає Politeka.net, рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Глинська розповіла. Як приготувати цукати з яблук. При цьому вона зазначила, що готуються такі смаколики просто, а зберігаються довго. При цьому цукати корисніше цукерок.
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Необхідні продукти:
- 1 кг яблук (практично всі сорти, крім " Семеренко»)
- 500 мл води
- 500 г цукру
- сік одного лимона
- цедра одного лимона
Як приготувати цукати з яблук:
1. Очищаємо яблука від шкірки і насіння (!), нарізаємо невеликими шматочками 3 на 3 см.
2. Додаємо цедру і сік лимона.
3. Додаємо цукор.
4. Заливаємо водою, доводимо до кипіння і проварюємо 20-25 хвилин на середньому вогні.
Яблука повинні просочитися сиропом і стати прозорими.
За бажанням можна додати корицю, аніс, кардамон.
5. Після залишаємо яблука в сиропі до повного охолодження.
6. Викладаємо яблука на решітку і сушимо в духовці при температурі 80°С протягом 4-5 годин.
Можна скористатися дегідратором.
Сироп від яблук можна зберігати в морозильній камері і використовувати повторно, а також для просочення бісквітів і кексів.
7. Охолоджуємо цукати і прибираємо в герметично закривається ємність.
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