Готуються просто, зберігаються довго

Переможниця " Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом корисних солодощів

Як передає Politeka.net, рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Глинська розповіла. Як приготувати цукати з яблук. При цьому вона зазначила, що готуються такі смаколики просто, а зберігаються довго. При цьому цукати корисніше цукерок.

Необхідні продукти:

1 кг яблук (практично всі сорти, крім " Семеренко»)

500 мл води

500 г цукру

сік одного лимона

цедра одного лимона

Як приготувати цукати з яблук:

1. Очищаємо яблука від шкірки і насіння (!), нарізаємо невеликими шматочками 3 на 3 см.

2. Додаємо цедру і сік лимона.

3. Додаємо цукор.

4. Заливаємо водою, доводимо до кипіння і проварюємо 20-25 хвилин на середньому вогні.

Яблука повинні просочитися сиропом і стати прозорими.

За бажанням можна додати корицю, аніс, кардамон.

5. Після залишаємо яблука в сиропі до повного охолодження.

6. Викладаємо яблука на решітку і сушимо в духовці при температурі 80°С протягом 4-5 годин.

Можна скористатися дегідратором.

Сироп від яблук можна зберігати в морозильній камері і використовувати повторно, а також для просочення бісквітів і кексів.

7. Охолоджуємо цукати і прибираємо в герметично закривається ємність.

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