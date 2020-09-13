Співачки вражають публіку не тільки на сцені, ідеально підбираючи нові вбрання для виходу в світ

Цього року у артисток був менш продуктивний період через епідемію вірусу. Багато співачки перервали свої концерти і припинили давати масові концерти в закритих приміщеннях. При цьому на приватних заходах, а також на українських святах зірки все ж виступали.

У соціальній мережі Instagram у зірок з'явилися цілі серії фото з заходів, а також яскраві кадри з відпочинку, поки вони не були зайняті гастроями. Найбільш вдалі образи (як домашні, так і концертні) були гаряче обговорювані в соціальних мережах. Цього разу представляємо вашій увазі топ-добірку фото артисток, які вразили фігурами в блеосніжних нарядах.

Настя Каменських часто блищить в білосніжних нарядах, привертаючи увагу до себе. Зірці подобається перебувати в центрі подій, тому вона одягає досить провокативні міні. На концерті з нагоди Дня Незалежності України Каменських з'явилася в білосніжній стриманій сукні, тоді як дівчата з її підтанцьовки виступали в боді і обурили публіку.

Вдома і на відпочинку Настя любить прості банні світлі халати, розповідаючи у відео про догляд за собою співачка їх показує без сорому. Також Каменських в повсякденному житті нерідко носить світлі блузки і шорти.

Ані Лорак досить обмежена у виборі одягу - вона слід певного стилю, а домашніх фото в її профілі практично немає. Білі, сірі, чорні і сукні з блискітками - це те, що зірка носить найбільше. Навіть в постановочкой фотосесії співачка блищить в кремових нарядах або навіть в банному халаті з рушником на голові.

А ось Тіна Кароль любить яскраві відтінки, тому ніжний білий в її образах миготить для того, щоб підкреслити стиль зірки, епатує на заході публіку. У першому ефірі нового сезону "Танців з зірками" Тіна вразила публіку неймовірною сукнею з глибоким декольте, а на світському заході порадувала сукнею білого кольору з блискітками. Для обкладинки одного зі своїх альбомів Тіна також знімалася в білому костюмі, при цьому зірка не одягала блузку.

Даша Астаф'єва навпаки, любить похмурі образи, вбрання поп-діви і концертні образи в стилі зірок кабаре. Однак елегантні і стримані образи у співачки також миготять на фото в Instagram. В одному з останніх кліпів Даша перетворилася завдяки світлій сукні, а білий банний халат Даша показує кожен раз, як тільки відвідує СПА, акцентуючи увагу на простоті і відсутності макіяжу.

Анна Седокова є власницею власного бренду одягу, тому в її профілі багато фото, на яких вона показує себе в костюмах власного дизайну. Анна також не раз вражала відвертістю на показаних кадрах. У своїх нарядах Седокова завжди робить акцент на пишнин форми.

Віра Брежнєва любить білий колір не тільки на сцені, але і вдома. У співачки багато просторих і стильних нарядів світлих відтінків, які вигідно підкреслюють її сяючу шкіру і золотистий відтінок волосся. Нещодавно схудла артистка вбила всіх образом в кремовій сукні на прогулянці.

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