Певицы поражают публику не только на сцене, идеально подбирая новые наряды для выхода в свет

В этом году у артисток был менее продуктивный период из-за эпидемии вируса. Многие певицы прервали свои концерты и прекратили давать массовые концерты в закрытых помещениях. При этом на частных мероприятиях, а также на украинских праздниках звезды все же выступали.

В социальной сети Инстаграм у звезд появились целые серии фото с мероприятий, а также яркие кадры из отдыха, пока они не были заняты гастроями. Наиболее удачные образы (как домашние, так и концертные) были горячо обсуждаемы в социальных сетях. В этот раз представляем вашему вниманию топ-подборку фото артисток, поразивших фигурами в блеоснежных нарядах.

Настя Каменских часто блистает в белоснежных нарядах, привлекая внимание к себе. Звезде нравится находиться в центре событий, поэтому она надевает довольно провокативные мини. На концерте по случаю Дня Независимости Украины Каменских появилась в белоснежном сдержанном платье, тогда как девушки из ее подтанцовки выступали в боди и возмутили публику.

Дома и на отдыхе Настя любит простые банные светлые халаты, рассказывая в видео об уходе за собой певица их показывает без стеснения. Также Каменских в повседневной жизни нередко носит светлые блузки и шорты.

Ани Лорак довольно ограничена в выборе одежды - она следует определенному стилю, а домашних фото в ее профиле практически нет. Белые, серые, черные и платья из блестками - это то, что звезда носит больше всего. Даже в постановочкой фотосессии певица блистает в кремовых нарядах или даже в банном халате с полотенцем на голове.

А вот Тина Кароль любит яркие оттенки, поэтому нежный белый в ее образах мелькает для того, чтобы подчеркнуть стиль звезды, эпатирующей на мероприятии публику. В первом эфире нового сезона "Танцев со звездами" Тина сразила публику невероятным платьем с глубоким декольте, а на светском мероприятии порадовала платьем белого цвета с блестками. Для обложки одного из своих альбомов Тина также снималась в белом костюме, при этом звезда не надевала блузку.

Даша Астафьева напротив, любит мрачные образы, наряды поп-дивы и концертные образы в стиле звезд кабаре. Однако элегантные и сдержанные образы у певицы также мелькают на фото в Инстаграм. В одном из последних клипов Даша преобразилась благодаря светлому платью, а белый банный халат Даша показывает каждый раз, как только посещает СПА, акцентируя внимание на простоте и отсутствии макияжа.

Анна Седокова является владелицей собственного бренда одежды, поэтому в ее профиле много фото, на которых она показывает себя в костюмах собственного дизайна. Анна также не раз поражала откровенностью на показанных кадрах. В своих нарядах Седокова всегда делает акцент на пышнын формы.

Вера Брежнева любит ьелый цвет не только на сцене, но и дома. У певицы много просторных и стильных нарядов светлых оттенков, которые выгодно подчеркивают ее сияющую кожу и золотистый оттенок волос. Недавно похудевшая артистка сразила всех образом в кремовом платье на прогулке.

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