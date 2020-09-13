Завдяки Кім Кардашьян в моду знову увійшли пишні форми, тому багато власниць апетитного бюста стали дуже популярними в мережі
Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають моделі з рекордним бюстом.
Цього літа українська модель Міла Кузнєцова була визнана українкою з найбільшим натуральним бюстом. Як відомо, у Міли 13-й розмір грудей, яким вона дуже пишається.
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Ще одна українка Інна Горячківська стверджує, що у неї 15-й розмір. Судячи з фото, модель легко може помірятися формами з Кузнєцовою.
Київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, нещодавно збільшила груди до 6-го розміру. Красуня дуже пишається новою формою бюста.
А ось у російської Кардашьян, моделі Анастасії Квітко, натуральні груди. Дівчина - володарка вельми пишних форм.
Не менше груди у російської співачки Анни Семенович. Артистка любить підкреслювати свою головну гідність пікантними нарядами.
Британська модель Демі Роуз змогла прославитися завдяки пишним формам, які не є модельними стандартами. Втім, шанувальники Роуз в захваті від її зовнішності.
Ще одна зірка мережі, модель Ебігейл Ретчфорд теж може похвалитися великими "диньками", які вона раз у раз прикрашає кращою нижньою білизною і купальниками.
Нагадаємо, що Демі Роуз влаштувала переполох на яхті в білому бікіні з одних блискіток: "спокушання на межі".
Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром затягнула свої стиглі "арбузики" в прозору сіточку:"ще крутіше".
Також Politeka писала, що російська Кардашьян ледь втиснула засмаглі принади в незвичайний купальник: "дівчинка покарає".