Благодаря Ким Кардашьян в моду снова вошли пышные формы, поэтому многие обладательницы аппетитного бюста стали очень популярными в сети
Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят модели с рекордным бюстом.
Этим летом украинская модель Мила Кузнецова была признана украинкой с самым большим натуральным бюстом. Как известно, у Милы 13-й размер груди, которым она очень гордится.
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Еще одна украинка Инна Горячковская утверждает, что у нее 15-й размер. Судя по фото, модель легко может помериться формами с Кузнецовой.
Киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, недавно увеличила грудь до 6-го размера. Красотка очень гордится новой формой бюста.
А вот у российской Кардашьян, модели Анастасии Квитко, натуральная грудь. Девушка – обладательница весьма пышных форм.
Не меньше грудь у российской певицы Анны Семенович. Артистка любит подчеркивать свое главное достоинство пикантными нарядами.
Британская модель Деми Роуз смогла прославиться благодаря пышным формам, которые не являются модельными стандартами. Впрочем, поклонники Роуз в восторге от ее внешности.
Еще одна звезда сети, модель Эбигейл Рэтчфорд тоже может похвастаться большими «дыньками», которые она то и дело украшает лучшим нижним бельем и купальниками.
Напомним, что Деми Роуз устроила переполох на яхте в белом бикини из одних блесток: "Соблазнение на грани".
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером затянула свои спелые "арбузики" в прозрачную сеточку: "Еще круче".
Также Politeka писала, что русская Кардашьян едва втиснула загорелые прелести в необычный купальник: "Девочка накажет".