Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, блиснула спокусливими формами в тісному одязі

Квітко набула величезної популярності, завдяки своїм немаленьким формам, пише Politeka.net. Незважаючи на свою статуру, модель любить носити найвідвертіші і обтягуючі наряди, які тільки можна собі уявити.

Так, в одному з останніх сторіз Анастасія показала великі форми в облягаючих майці і лосинах.

Величезне декольте маєчки дозволило подивитися на пишні груди красуні, які спокусливо випнулися з нього, і, здається, зараз вистрибнуть.

Темна тканина обтягнула найтоншу талію красуні, а щільні лосини відмінно підкреслили об'єми стегон.

Різні прикраси завершили образ.

Зірка позувала біля дзеркала, знімаючи свою фігуру з найвигідніших ракурсів.

Користувачі мережі не змогли залишити зірці компліментів відкрито, тому, ймовірно, вони написали багато приємного в особистому листуванні.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в маленькому бікіні. Трикутники тканини прикрили лише найінтимніше, при цьому не закривши собою соковиті груди повністю.

Купальник був мокрим і крізь нього пробивалося потаємне. При цьому видно, як найтоншим бретелькам важко справлятися з вагою великих грудей.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала на дивані, при цьому її образ виглядає так, ніби вона зібралася на пляж. Модель одягла купальник і довгу пляжну спідницю з напівпрозорими вставками і глибоким розрізом на стегні. Купальник красуні також відрізняється оригінальним фасоном через глибокий ліф.

Нагадавши, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".

Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".

Також Politeka писала, що Російська Кардашьян задала "жару «в тісному вбранні, гарячі кадри:»сама досконалість".