Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, блеснула соблазнительными формами в тесной одежде

Квитко приобрела огромную популярность, благодаря своим немаленьким формам, пишет Politeka.net. Несмотря на свое телосложение, модель любит носить самые откровенные и обтягивающие наряды, которые только можно себе представить.

Так, в одном из последних сториз Анастасия показала большие формы в облегающих майке и лосинах.

Огромное декольте маечки позволило посмотреть на пышные груди красотки, которые соблазнительно выпятились из него, и, кажется, сейчас выпрыгнут.

Темная ткань обтянула тончайшую талию красотки, а плотные лосины отлично подчеркнули объемы бедер.

Различные украшения завершили образ.

Звезда позировала возле зеркала, снимая свою фигуру с самых выгодных ракурсов.

Пользователи сети не смогли оставить звезде комплиментов открыто, поэтому, вероятно, они написали много приятного в личной переписке.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в малюсеньком бикини. Треугольники ткани прикрыли лишь самое интимное, при этом не закрыв собой сочную грудь полностью.

Купальник был мокрым и сквозь него пробивалось сокровенное. При этом видно, как тончайшим бретелькам тяжело справляться с тяжестью большой груди.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала на диване, при этом ее образ выглядит так, будто она собралась на пляж. Модель надела купальник и длинную пляжную юбку с полупрозрачными вставками и глубоким разрезом на бедре. Купальник красотки также отличается оригинальным фасоном из-за глубокого лифа.

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство».